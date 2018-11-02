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Hasan Ali Kaldırım: "Biz sevinmiyoruz, 3 puanı kaçırdık"

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım konuştu

Kaynak: Sporx.com
Hasan Ali Kaldırım: 'Biz sevinmiyoruz, 3 puanı kaçırdık'
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02 Kasım 2018 23:22
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'dan beIN SPORTS'a açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu, "Biz böyle geri dönüşlere alışığız" dedi.

Hasan Ali Kaldırım ayrıca, "Oyuna iyi başladık ama tecrübesizlik mi diyeyim artık, genç arkadaşlarımız var, son pasları iyi kullansak öne geçebilirdik. Başka bir şey söylemiyorum futbol hakkında. Devre arasında acı haber aldık. Koray kalp krizi geçirmiş, 2. devre onun için oynadık. Koray için kazanmak isterdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Şu anda ne desek boş. Maçtan önce de motiveydik. takım arkadaşlarıma şunları söyledim. "Üzerimizdeki forma 3-0 geriderken, 2. devre 4 gol atarak kazandı" Biz sevinmiyoruz, 3 puanı kaçırdık" sözlerini kullandı

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