Hasan Ali Kaldırım: 'Ben ofansif bir oyuncuyum'

"HER ZAMAN OFANSİF BİR OYUNCU OLDUM"

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Fulham'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu."Önümüzde ilk resmi maçlara kadar 2 haftalık bir süreç var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var, katılacaklar da olacak. Takım olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel, hem oyun anl"Kampın son günüydü. İyi bir performans ve skorla kampı bitirmiş olduk. Lozan maçına göre daha akıllı oynadık. Gün geçtikçe hocamızın isteklerini daha iyi seviyeye getireceğiz. Henüz zamanımız var. Daha erken.amında. Hocamızın isteklerini daha iyi yerine getireceğimizi düşünüyorum. İyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve iyi bir skorla bitirdik.""Bir bek oyuncusu için önemli olan defans ama ofansif anlamda ne kadar katkı sağlarsanız değeriniz o kadar artar. Gol atmam önemli değil, önemli olan takımın kazanması ve başarısı. Kendimi sürekli hazır tutmaya çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir camiada her zaman iyi olmalısınız. Gol ve asistler yapmak zorundasınız. Ben ümit ediyorum, geçen sene güzel bir istatistik yakaladım. Bu sezon üzerine koyup devam edebilirim. Her zaman ofansif bir oyuncu olduğumu düşünüyorum."