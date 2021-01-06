Hasan Ali Kaldırım: 'Başakşehir daha iyi olmalı'

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.



Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyleyen tecrübeli sol bek, "Kötü bir gidişat vardı, 7 maçtır kazanamıyorduk ve özgüven kaybı vardı. Bugün önemli olan 3 puandı. İyi mücadele ettik, topun yönünü iyi değiştirdik. Tek eleştireceğim konu, gol pozisyonlarını değerlendiremedik, değerlendirsek ilk yarı 2-3 olabilirdi. O konuda daha iyi olmamız gerekiyor. Umarım bu maç bizim için çıkış maçı olur ve güzel bir seri yakalarız." dedi.



Saha zemini hakkında konuşan Kaldırım, "İyi oynadık ama Başakşehir daha iyi olmalı, bunun kat kat daha iyisini gösterebilir. Maalesef kendi sahamız çok iyi durumda değil. Kaliteli futbol için iyi zemine de ihtiyaç var. Zeminler ne kadar iyi olursa, o kadar kaliteli futbol oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.



