"YAZIN ABİ YAZIN, DEVAM EDİN"

"BAKALIM SENEYE NE YAZACAKSINIZ"

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası, sarı-lacivertlilerin sol beki, Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat ile kısa bir diyalog yaşadı. İşte o konuşmanın ayrıntıları..."Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası üzgün bir şekilde soyunma odasına giderken, Hasan Ali Kaldırım, bana dönerek, "" dedi. Doğrusu ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü ben onun aleyhinde hiçbir şey yazmamıştım. Sinirli bir anda ağızdan çıkan bir söz müydü yoksa bilerek mi söylemişti, merak ediyordum. Stat çıkışında Hasan Ali'nin yanına gidip, "Ne demek istediğini anlayamadım" dedim. Aynen şu cevabı verdi:."Öte yandan Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede de, "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız" dedi.