Fenerbahçe'de Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası, sarı-lacivertlilerin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat ile kısa bir diyalog yaşadı. İşte o konuşmanın ayrıntıları...
"YAZIN ABİ YAZIN, DEVAM EDİN"
"Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası üzgün bir şekilde soyunma odasına giderken, Hasan Ali Kaldırım, bana dönerek, "Yazın abi yazın, aynen devam edin" dedi. Doğrusu ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü ben onun aleyhinde hiçbir şey yazmamıştım. Sinirli bir anda ağızdan çıkan bir söz müydü yoksa bilerek mi söylemişti, merak ediyordum. Stat çıkışında Hasan Ali'nin yanına gidip, "Ne demek istediğini anlayamadım" dedim. Aynen şu cevabı verdi:
"BAKALIM SENEYE NE YAZACAKSINIZ"
"Abi sürekli beni yazıyorsunuz. Ben, ben, ben. Bakalım seneye ne yazacaksınız! Yok imzalamıyormuşum, yok indirime gitmiyormuşum."
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede de, "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız" dedi.
"YAZIN ABİ YAZIN, DEVAM EDİN"
"Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası üzgün bir şekilde soyunma odasına giderken, Hasan Ali Kaldırım, bana dönerek, "Yazın abi yazın, aynen devam edin" dedi. Doğrusu ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü ben onun aleyhinde hiçbir şey yazmamıştım. Sinirli bir anda ağızdan çıkan bir söz müydü yoksa bilerek mi söylemişti, merak ediyordum. Stat çıkışında Hasan Ali'nin yanına gidip, "Ne demek istediğini anlayamadım" dedim. Aynen şu cevabı verdi:
"BAKALIM SENEYE NE YAZACAKSINIZ"
"Abi sürekli beni yazıyorsunuz. Ben, ben, ben. Bakalım seneye ne yazacaksınız! Yok imzalamıyormuşum, yok indirime gitmiyormuşum."
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede de, "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız" dedi.