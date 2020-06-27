Hasan Ali için transfer açıklaması

Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan, yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah
Hasan Ali için transfer açıklaması
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27 Haziran 2020 13:51
Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan, kararlarını sezon bitince açıklayacaklarını söyledi..

"Birçok kulübün Hasan Ali'ye ilgisi var" diyen Türkcan, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamadık hala. 10 gün önce Emre Belözoğlu ile görüştüm. Sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağız. İlgilenen diğer takımlarla da o zaman görüşeceğiz. Lig devam ederken böyle bir görüşme yapmak ne bana ne de oyuncuma yakışır. Sezon biter bitmez kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

 



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