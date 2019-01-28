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Hasan Ali cezalı durumuna düştü!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumuna düştü.

Kaynak: Sporx.com
Hasan Ali cezalı durumuna düştü!
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28 Ocak 2019 21:26
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Aleksic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, bu sezon 4. kartını gördü.

Fenerbahçe'nin sol beki, gördüğü bu sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.

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