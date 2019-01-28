Hasan Ali cezalı durumuna düştü!

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Aleksic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, bu sezon 4. kartını gördü.
Fenerbahçe'nin sol beki, gördüğü bu sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.
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Karşılaşmanın 51. dakikasında Aleksic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, bu sezon 4. kartını gördü.
Fenerbahçe'nin sol beki, gördüğü bu sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.
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