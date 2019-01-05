"MAÇLAR BAŞLASIN DİYE SABIRSIZLANIYORUZ"

Fenerbahçe'nin Milli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında kulübün resmi yayın organına konuştu.Konuşmasının başında ilk yarıda yaşanılan başarısız form grafiğinden dolayı özür dilemelerinin bir şeyi değiştirmediğini ifade eden Hasan Ali, "Özür dilememiz bir şeyi değiştirmiyor artık bundan sonra oynayacağımız maçlara odaklanacağız. Var gücümüzle çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz. Ersun hocamız geldikten sonra iyi sinyaller verdik" dedi.Sarı-lacivertli taraftarların kırgınlıklarını anlayabildiklerini ve ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceklerinin teminatını veren başarılı futbolcu, "Taraftarımızın kırgınlığı anlıyorum, hak veriyorum. Taraftarımıza ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe izlettireceğiz. Bu tablo bize ve camiamıza yakışmıyor" dedi.İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Hasan Ali Kaldırım, "Böyle sürekli konuşarak bir şey düzelmeyecek, bu sebeple bir an önce sezonun ikinci yarısındaki maçlar başlasın diye bekliyoruz, sabırsızlanıyoruz" dedi ve konu ile ilgili görüşlerini aktardı.