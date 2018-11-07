Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Anderlecht maçı öncesi FBTV'ye kısa bir açıklamada bulundu.
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Sarı - lacivertli taraftarların takıma verdiği destekten bahseden Tekin, "Taraftarlarımız, bize kötü zamanlarımızda destek oluyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Anderlecht maçı çok önemli kazanmak ve avantaj yakalamak istiyoruz. Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.
Sarı - lacivertli taraftarların takıma verdiği destekten bahseden Tekin, "Taraftarlarımız, bize kötü zamanlarımızda destek oluyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Anderlecht maçı çok önemli kazanmak ve avantaj yakalamak istiyoruz. Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.