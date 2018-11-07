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Harun Tekin'den Anderlecht ve Alanyaspor açıklaması

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Anderlecht maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Harun Tekin'den Anderlecht ve Alanyaspor açıklaması
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07 Kasım 2018 14:38
Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Anderlecht maçı öncesi FBTV'ye kısa bir açıklamada bulundu.

"ANDERLECHT VE ALANYASPOR MAÇLARINI..."

Sarı - lacivertli taraftarların takıma verdiği destekten bahseden Tekin, "Taraftarlarımız, bize kötü zamanlarımızda destek oluyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Anderlecht maçı çok önemli kazanmak ve avantaj yakalamak istiyoruz. Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.
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