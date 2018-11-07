"ANDERLECHT VE ALANYASPOR MAÇLARINI..."



Sarı - lacivertli taraftarların takıma verdiği destekten bahseden Tekin, "Taraftarlarımız, bize kötü zamanlarımızda destek oluyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Anderlecht maçı çok önemli kazanmak ve avantaj yakalamak istiyoruz. Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

kalecisi7 Kasım Perşembe günü oynanacakmaçı öncesi FBTV'ye kısa bir açıklamada bulundu.