Harun Tekin: 'Sıramın gelmesini bekliyorum'

Altay Bayındır'dan eldivenleri almak için ilk 6 hafta kulübede bekleyen Harun Tekin, üst düzey bir rekabet yaşandığını söyledi.



Tecrübeli file bekçisi, "Bu rekabet takıma yaradı. Şu an için her şey çok güzel gidiyor. Lig bu sezon normalden uzun. Türkiye Kupası maçları da var. Herkes şans bulacaktır diye düşünüyorum. Ben de sıkı bir şekilde çalışarak sıramın gelmesini bekliyorum" dedi.



