Harun Tekin: 'Penaltı pozisyonu kırılma anıydı'

'nin Zenit'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı kurtarışı yapan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Kurtardığı penaltı için görüşleri sorulan Harun, "Buradan gol yemeden gitmek önemliydi. Penaltıda hislerimi kullandım, penaltılarda zaten kendime güveniyorum. Direkten dönünde topu alınca güzel oldu tabii ki de. Penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, 2'yi de atabilirdik. Belki 2. golü atsak daha da avantajlı gidebilirdik oraya. Cefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum, bize hep destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi'ne özel hazırlandıkalrını söyleyen Harun Tekin, "Ligde kötü gidiyoruz, bunun için de üzgünüz. Önümüzde bir şans var, Avrupa Ligi. Burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu maçı çok bekliyorduk. Her şey bitmedi, orada da çok zorlu bir karşılaşma olacak. İnşallah orada da turu atlar ve geliriz" diye konuştu.