  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Harun Tekin: "Penaltı pozisyonu kırılma anıydı"

Fenerbahçe'de penaltıda yaptığı kurtarışla Zenit maçının kahramanlarından olan Harun Tekin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Harun Tekin: 'Penaltı pozisyonu kırılma anıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2019 23:12
Fenerbahçe'nin Zenit'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı kurtarışı yapan Harun Tekin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kurtardığı penaltı için görüşleri sorulan Harun, "Buradan gol yemeden gitmek önemliydi. Penaltıda hislerimi kullandım, penaltılarda zaten kendime güveniyorum. Direkten dönünde topu alınca güzel oldu tabii ki de. Penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, 2'yi de atabilirdik. Belki 2. golü atsak daha da avantajlı gidebilirdik oraya. Cefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum, bize hep destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ne özel hazırlandıkalrını söyleyen Harun Tekin, "Ligde kötü gidiyoruz, bunun için de üzgünüz. Önümüzde bir şans var, Avrupa Ligi. Burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu maçı çok bekliyorduk. Her şey bitmedi, orada da çok zorlu bir karşılaşma olacak. İnşallah orada da turu atlar ve geliriz" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için