Harun Tekin, Kasımpaşa'ya gidiyor!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.



Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.



İstanbul Güngörenspor ve Bursaspor formaları giydikten sonra 2018'de Fenerbahçe'ye imza atan Harun, Sarı Lacivertli ekipte toplam 47 resmi maçta görev aldı.



