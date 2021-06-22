Harun Tekin, Kasımpaşa'ya gidiyor!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in yeni takımı belli oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Harun Tekin, Kasımpaşa'ya gidiyor!
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22 Haziran 2021 10:54
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig'de kaldı. İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.

İstanbul Güngörenspor ve Bursaspor formaları giydikten sonra 2018'de Fenerbahçe'ye imza atan Harun, Sarı Lacivertli ekipte toplam 47 resmi maçta görev aldı.


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