"BEŞİKTAŞ İLE MENAJERİ GÖRÜŞMÜŞ"

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK AMA..."

"AZİZ BEHICH İÇİN BİR TEKLİF..."

"TITI İÇİN GÖZTEPE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"YASİN ÖZTEKİN'E TEKLİF YAPTIK, KABUL ETMEDİ"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer teklifi gelen isimler hakkında net açıklamalar yaptı.TRT Spor'da yayınlanan "Transfer Saati" programına telefonla bağlanan Ali Ay, "Harun Tekin için resmi teklif yok. Harun'un menajeri Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi. Eğer teklif gelirse değerlendiririz. Kamuoyuyla bir rakam paylaşmak yanlış. Eğer ilgilenirlerse, Beşiktaş ile durumu görüşürüz. Teklif yaparlarsa, takası kabul etmeyiz." dedi.Harun Tekin için flaş bir açıklama daha yapan Ali Ay, "Galatasaray'dan sözlü olarak Abdurrahim Albayrak ile görüştük. Onlara kiralama teklifi yaptılar ama kabul etmedik. Sonrasında onlar 'Biraz daha düşünelim' dediler." ifadelerini kullandı.Sol bek Aziz Behich'in durumuyla ilgili soruya yanıt veren Ali Ay, "Aziz Behic'e de bir teklif yok. Menajeri aracılığıyla bir kulüpten teklif geldi. Şu anda o da beklemede." şeklinde konuştu.Stoper Titi'nin de ayrılmak üzere olduğunu belirten yeşil-beyazlıların başkanı, "Titi'nin transferi için Göztepe ile görüşüyoruz. Ancak henüz net bir şey yok. İmza atmadan bu iş bitti diyemiyoruz." dedi.Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e imza attıramamalarıyla ilgili de konuşan Ali Ay, "Yasin Öztekin'in transferini hiçbir zaman bitirdiğimizi söylemedim. Kamuoyu bunu dillendirdi. Yasin'e teklifimizi yaptık ama Göztepe'ye imza attı. Göztepe'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Biz gerekeni yaptık ama olmadı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile de görüştüm. Fiyatlarımız aşağı, yukarı aynıydı. Orayı kabul etti, yapacak bir şey yok." açıklamasını yaptı.