Harun Tekin: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın 87. dakikasında Edin Visca'nın penaltısını kurtaran Harun Tekin maçın ardından açıklamalarda bulundu.



ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ



Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını ifade eden Harun Tekin, "Altay kardeşime geçmiş olsun. İnşallah en kısa süre içerisinde yeniden aramızda olacak. Bu galibiyeti Altay'a armağan ediyoruz. Önümüzde çok zorlu karşılaşmalar var. Hiçbir maç kolay değil bizim ligimizde. Çok iyi mücadele ortaya koyduk. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Biz şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyoruz. Bugün de gerçekten çok zor bir maç oldu. Başakşehir de iyi bir takım aslında ama zor durumda, düşme hattında. Maç maç bakacağız. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Biz inanıyoruz şampiyonluğa..." dedi.



PENALTI POZİSYONU



Penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon hakkında da konuşan Harun Tekin, "Ben topa değdim parmağımın ucuyla. Belki de ayağına değdim. Bilemiyorum. İzlemedim pozisyonu. Ben onun itirazını yaptım. Hakem de öyle bir karar verdi. Penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum" şeklinde konuştu.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ



Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden Harun Tekin, "Benim için önemli bir maçtı. Uzun süredir forma giyemiyordum. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Zor zamanlar geçirdim. Bugün Allah yüzüme güldü. Herkes inandı bugün. Beni çok motive ettiler. İnşallah bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyon olacağız. Bundan sonra hiçbir maç kolay olmayacak. Biz inanarak çıkacağız. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz" dedi.



