Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Harun Tekin'in geleceği belli oldu.



Fenerbahçe'de, kaleci Harun Tekin'in sözleşmesinde opsiyon hakkı bulunuyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bu opsiyonu kullanırsa Harun'a yine 1.5 milyon Euro ödeyecek.



Yönetim için böyle bir seçenek söz konusu değil. Bunun yerine kaleci Harun ile yeni sözleşme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Harun Tekin'e 600 bin Euro teklif etmeyi planlıyor.



