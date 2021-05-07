Harun Tekin'e opsiyon değil yeni sözleşme!

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Harun Tekin için kararı verildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Harun Tekin'e opsiyon değil yeni sözleşme!
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07 Mayıs 2021 11:13
Harun Tekin
Harun Tekin
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Harun Tekin'in geleceği belli oldu.

Fenerbahçe'de, kaleci Harun Tekin'in sözleşmesinde opsiyon hakkı bulunuyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bu opsiyonu kullanırsa Harun'a yine 1.5 milyon Euro ödeyecek.

Yönetim için böyle bir seçenek söz konusu değil. Bunun yerine kaleci Harun ile yeni sözleşme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Harun Tekin'e 600 bin Euro teklif etmeyi planlıyor.

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