Harun Tekin, Adana Demirspor'a gidiyor

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona eren Harun Tekin'in yeni adresi belli oluyor.



A Spor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Harun Tekin ile anlaşmaya vardı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı bildirildi.



Bu sezon Fenerbahçe'de 6 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 7 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapatmıştı. Harun Tekin, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 2 gole engel olamadı ve 1 maçta gole izin vermedi.



