Harun Tekin, Adana Demirspor'a gidiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Harun Tekin ile büyük ölçüde anlaştı

Haber; Sporx.com
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Harun Tekin, Adana Demirspor'a gidiyor
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02 Haziran 2021 18:23
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona eren Harun Tekin'in yeni adresi belli oluyor.

A Spor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Harun Tekin ile anlaşmaya vardı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı bildirildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 6 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 7 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapatmıştı. Harun Tekin, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 2 gole engel olamadı ve 1 maçta gole izin vermedi.


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