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Hartenstein'ın, opsiyonunu reddetmesi bekleniyor

Cleveland Cavaliers forveti Isaiah Hartenstein'ın, takımla sözleşmesinde oyuncu opsiyonunu reddetmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Isaiah Hartenstein'ın, takımla sözleşmesinde oyuncu opsiyonunu reddetmesinin beklendiği açıklandı.

HoopsHype'dan Michael Scotto ve Cleveland.com'dan Chris Fedor'un raporlarına göre Hartenstein, Cavaliers ile yaptığı veteran minimum olan sözleşmesindeki oyuncu opsiyonunu büyük olasılıkla geri çevirecek.

Hartenstein'ın, yakın zamanda başlayacak olan serbest oyuncu döneminde çok yıllı bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Hartenstein bu yıl Cavs formasıyla oynadığı 16 maçta 8.0 sayı, 6.2 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 blok ortalamaları tutturmuştu.


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