Hart: "Zion baştan yanımızda olsa, şu an playofflar için savaşmazdık"

New Orleans Pelicans guardı Josh Hart, yıldız çaylak Zion Williamson'ın tüm yıl sağlıklı kalmış olması durumunda, Pelicans'ın orta seviye bir playoff sıralamasında yer almış olacağını söyledi.



NOLA, NBA sezonuna Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alarak giriyor.



Hart, ifadesini şu şekilde belirtti:



"O geldiğinde bizi daha agresif, daha dinamik kılmıştı. Bence yılın başında gelmiş olsaydı, sekizinci sıra için savaşmazdık; dürüst olmak gerekirse dördüncü ya da beşinci olurduk. Ne yazık ki, kendisine yıl başında sahip olamadık, ancak bu organizasyonun ve sezonun kaderini değiştirmekte yardımcı oldu."



Williamson, diz ameliyatı geçirdikten sonra, yılın ilk birkaç ayını kaçırmıştı. Geri döndüğünde ise neden 1 numaralı draft seçimi olduğunu göstermiş, maç başına 23.6 sayı, 6.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları ile oynamıştı.



