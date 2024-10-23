New York Knicks forveti Josh Hart, 29 üç sayı isabeti bularak dominant bir sezon açılışı yapan Boston Celtics'in, NBA tarafından "doping testine" tabi tutulması gerektiğini söyledi.



Celtics, 2024-25 sezonunu Knicks'e karşı etkileyici bir performansın sonucunda 132-109 galibiyete ulaşarak açtı. Karşılaşmada Jayson Tatum, sekiz üçlük isabeti bularak 37 sayı ve 10 asist kaydetti.



Maçın ardından Hart, Boston'ın performansı hakkında şaka yaparak, "NBA'in bu adamları doping testine tabi tutması gerekiyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim." ifadelerini kullandı.



Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz sezon kazandığı 18. NBA şampiyonluğunu kutlayan Celtics, maçta hızla kontrolü ele geçirip farkı bir noktada 35 sayıya kadar çıkardı.



Tatum'ın yanı sıra Derrick White 24 sayı atıp 4 asist yaparak önemli katkılarda bulunurken, Jaylen Brown 23 sayı ve 7 ribaundla, Jrue Holiday ise 18 sayı ve 4 asistle galibiyetin diğer mimarları oldular.



Boston'ın patlayıcı hücumuyla başa çıkmakta zorlanan Knicks'te Jalen Brunson ve Miles McBride, 22'şer sayıyla takıma liderlik ettiler. Yeni eklemeler Mikal Bridges ve Karl-Anthony Towns ise sırasıyla 16 ve 12 sayıyla oynasa da, bu çabaları yetersiz kaldı.



29 üçlükle rekoru egale eden Celtics, bu noktadan sonra üç sayılık çizginin gerisinden son 13 denemesini kaçırdı. Payton Pritchard, kalabalığın "Bir üçlük daha" tezahüratlarına rağmen son hücumda topu elinde tutmayı tercih etti.



