New York Knicks forveti Josh Hart'ın, bu yaz Filipinler'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası için ABD Milli Takımında son sırayı alarak kadroyu tamamladığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Hart, dört mevcut ve eski All-Star'ı barındıran kadroda, Knicks'teki takım arkadaşı Jalen Brunson'a katılmış oldu.



ABD takımı kadrosunda aşağıdaki 12 oyuncu forma giyecek:



Jalen Brunson - New York Knicks

Tyrese Haliburton - Indiana Pacers

Austin Reaves - Los Angeles Lakers

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves

Josh Hart - New York Knicks

Paolo Banchero - Orlando Magic

Mikal Bridges - Charlotte Hornets

Brandon Ingram - New Orleans Pelicans

Jaren Jackson Jr. - Memphis Grizzlies

Cam Johnson - Brooklyn Nets

Bobby Portis - Milwaukee Bucks

Walker Kessler - Utah Jazz



Mevcut oyuncularının hiçbiri daha önce uluslararası bir turnuvada yer almamış olan ABD kadrosuna, Gregg Popovich'ten görevi devralan Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr koçluk yapacak.



Takım, antrenman kampına 3 Ağustos'ta Las Vegas'ta başlayacak ve 25 Ağustos'ta Dünya Kupası başlamadan önce hazırlık maçlarında Porto Riko, Yunanistan ve Almanya ile karşı karşıya gelecek.





