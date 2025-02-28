Harry Redknapp: 'MANU'nun hali berbat!'

Harry Redknapp, Manchester United ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve takımın son durumu için dikkat çeken ifaedeler kullandı.



Harry Redknapp, "Manchester United'ın şu andaki hali berbat! Bu kadar kötü olduklarına inanamıyorum. Ruben Amorim'i seviyorum ama yapması gereken çok iş var. Bu durumu değiştirmek uzun zaman alacak. Umarım Amorim'e işleri yoluna koyması için zaman verirler." ifadelerini kullandı.



Redknapp ayrıca, "Ferguson dönemlerindeki takımlara bakıyorum ve o bu takıma bakıyorum. Bu takımdan kaç futbolcu Ferguson takımında forma giyebilir? Belki sadece Bruno Fernandes bunu başarabilir, diğerlerinin hiç şansı yok." dedi.



Manchester United, 27 maç oynadığı İngiltere Premier Lig'de topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor.



