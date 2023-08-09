Harry Maguire, West Ham yolunda!

87 milyon Euro'ya Leicester City'den Manchester United'a transfer olan Maguire, geçtiğimiz sezon yaptığı hatalar ve yedirdiği gollerle sık sık eleştirilerin odağı olmuştu. İngiliz savunma oyuncusu, Manchester United formasıyla 175 karşılaşmaya çıkarken 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Declan Rice'ı 120 milyon euro bedelle Arsenal'e satan West Ham United, savunmasına bir yıldız takviyesi yapmaya hazırlanıyor.The Athletic'te yer alan habere göre; West Ham, Harry Maguire transferinde Manchester United ile her konuda anlaşma sağladı.İngiliz ekibinin 30 yaşındaki stoper Maguire'ı 34 milyon euro bedelle kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilirken oyuncunun kısa süre içerisinde West Ham kafilesine katılacağı ifade edildi.