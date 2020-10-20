Harry Kewell, koronavirüse yakalandı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA
Harry Kewell, koronavirüse yakalandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2020 19:57
İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi. 

Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için