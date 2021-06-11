Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell, İngiltere 5. ligine denk gelen Konferans Premier Ligi ekibi Barnet FC'nin yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu
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11 Haziran 2021 09:14
Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, İngiltere'de 5. lige denk gelen Konferans Premier Ligi ekibi Barnet FC'nin yeni teknik direktörü oldu.

Barnet FC'den yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya gidilen takımda futbol direktörlüğü görevine Dean Brennan'ın, teknik direktörlük görevine ise Harry Kewell'ın getirildiği ifade edildi.

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Harry Kewell, son olarak Oldham City'nin teknik direktörlük görevini yapmıştı.



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