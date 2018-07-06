Harry Kane'den zafer sözleri!

Harry Kane, Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale çıktıkları maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktıkları Kolombiya maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Harry Kane, İngiltere adına çok önemli bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

İşte Harry Kane'in maç sonundaki değerlendirmesi...

''90 dakika içinde turu işi bitirememiş olmamız büyük şanssızlık. İngiltere adına büyük bir gece oldu. Penaltılarda gerekeni yaptık. Bu gece en önemli şey de buydu.''

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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