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Harry Kane'den Tottenham'a kötü haber

Manchester United maçında sakatlanan Harry Kane'in yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Harry Kane'den Tottenham'a kötü haber
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15 Ocak 2019 03:28
Tottenham'a yıldız oyuncusu Harry Kane'den kötü bir haber geldi. Premier League'de Manchester United ile oynanan maçta sakatlanan Harry Kane'in ilk kontrollerden sonra durumu netleşmeye başladı.

Yapılan ilk kontrollerden sonra Harry Kane'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Yıldız golcünün tedavi sürecinin ilerleyişine göre bu sürenin kısalma ihtimali olsa da, Kane'in tam olarak sahalara dönüşünün 1 ayı bulması bekleniyor.

Harry Kane, Lig Kupası'ndaki Chelsea ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Borussia Dortmund maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu tedaviye hızlı yanıt verirse az da olsa Dortmund maçına yetişme şansı da bulunuyor.

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