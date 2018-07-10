Harry Kane'den maç sonu itiraf; "Başımız dik"
Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a 2-1 mağlup olarak yarı finalde elenen İngiltere'nin golcüsü Harry Kane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Harry Kane'in açıklamaları;
"Çok çalıştık. Taraftarlar yanımızdaydı. Yüzde 50-50 bir maçtı. Bu sonuç bizi çok üzdü. Bir süre daha da üzecek. Fakat, harika bir turnuva yaptık. Başımız dik. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık."
KÜÇÜK FARKLAR BELİRLEDİ
"1-0 öne geçtik. Koruyamadık. Topa yeterince baskı yapamadık. Bu tür maçlarda küçük farklar oyunu belirliyor. Onlar gol atan kadar gayet iyi oynuyorduk. 1-1'den sonra da oyuna ortaktık. İyi oynadık. Küçük farklılıklar buna sebep oldu."
GURUR DUYUYORUM
"Buraya kadar gelmek de önemliydi. Yarı final önemli bir başarı. Yine de çok üzgünüz. Bundan ötesine de gitmek isterdik. Sağlam bir temel attık. Birkaç senede bunu başardık. Daha fazlasını yapacağız ileride. Hayat devam edecek. Bugün kazanmak isterdik, taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. Gurur duyuyorum bu takımla"
İşte Harry Kane'in açıklamaları;
"Çok çalıştık. Taraftarlar yanımızdaydı. Yüzde 50-50 bir maçtı. Bu sonuç bizi çok üzdü. Bir süre daha da üzecek. Fakat, harika bir turnuva yaptık. Başımız dik. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık."
KÜÇÜK FARKLAR BELİRLEDİ
"1-0 öne geçtik. Koruyamadık. Topa yeterince baskı yapamadık. Bu tür maçlarda küçük farklar oyunu belirliyor. Onlar gol atan kadar gayet iyi oynuyorduk. 1-1'den sonra da oyuna ortaktık. İyi oynadık. Küçük farklılıklar buna sebep oldu."
GURUR DUYUYORUM
"Buraya kadar gelmek de önemliydi. Yarı final önemli bir başarı. Yine de çok üzgünüz. Bundan ötesine de gitmek isterdik. Sağlam bir temel attık. Birkaç senede bunu başardık. Daha fazlasını yapacağız ileride. Hayat devam edecek. Bugün kazanmak isterdik, taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. Gurur duyuyorum bu takımla"
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0