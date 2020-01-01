Harry Kane: 'Yine gol yemedik'

İngiltere kaptanı Harry Kane, Ukrayna maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kane maç öncesi mutlak favori oldukları için büyük baskı olduğunu söyleyerek "Bu maçın favorisiydik, maçtan önce büyük baskı ve beklenti vardı. Sahada gösterdiklerimizle bunun altından kalktığımızı gösterdik. Yine gol yemedik ve bu sefer 4 gol attık. Bizim adımıza mükemmel bir oldu." şeklinde görüşlerini belirtti.



2018'deki Dünya Kupası'ndan bu yana önemli tecrübeler edinmeye devam ettiklerini belirten Kane, "Gol yemeden devam ediyoruz. Bu çok büyük başarı. Biz buraya gelmeden bir misyon belirledik ve o yolda ilerliyoruz. Kulüp takımlarımız için büyük turnuvalarda oynuyoruz ve bu deneyimleri buralara yansıtabiliriz. Umarım buna devam edeceğiz" diye konuştu.



Kane son olarak "Henüz biten bir şey yok, erken golün faydasını gördük ve öyle de ilerledik. Bir sonraki maç için şimdi bile hazırız, finali görmek için gerekeni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



