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Harry Kane yine attı, Tottenham zorlanmadı!

Premier Lig'de 35. haftada Tottenham, Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Harry Kane yine attı, Tottenham zorlanmadı!
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30 Nisan 2018 23:55
Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Tottenham ile Watford karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Dele Alli ile öne geçen Tottenham, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Harry Kane çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenham, Watford'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 71'e çıkardı ve 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Watford 38 puanda kaldı.



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