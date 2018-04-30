Premier Lig'de 35. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 16. dakikasında Dele Alli ile öne geçen Tottenham, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Harry Kane çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenham, Watford'u 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Tottenham 71'e çıkardı ve 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Watford 38 puanda kaldı.