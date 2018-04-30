Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Tottenham ile Watford karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 16. dakikasında Dele Alli ile öne geçen Tottenham, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Harry Kane çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenham, Watford'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham 71'e çıkardı ve 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Watford 38 puanda kaldı.
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Mücadelenin 16. dakikasında Dele Alli ile öne geçen Tottenham, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Harry Kane çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenham, Watford'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham 71'e çıkardı ve 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Watford 38 puanda kaldı.
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