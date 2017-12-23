Burnley - Tottenham maçında kazanan, 3-0'lık skorla Tottenham oldu. İngiltere Premier Lig'in 19. haftasındaki mücadele, Turf Moor Stadı'nda oynandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 7. dakikada penaltıdan olmak üzere 69. ve 79. dakikalardaki golleriyle birlikte hat-trick yapan Harry Kane'den geldi. Yıl içinde tüm kulvarlarda 11. kez hat-trick yapan Harry Kane, Premier Lig'de 2017 yılı içinde attığı 36 golle Alan Shearer'ın rekorunu egale etti.
Bu skorun ardından Tottenham puanını 34 yaparken, Burnley ise 3 maç sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham evinde Suthampon ile karşılaşacakken, Burnley ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.
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Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 7. dakikada penaltıdan olmak üzere 69. ve 79. dakikalardaki golleriyle birlikte hat-trick yapan Harry Kane'den geldi. Yıl içinde tüm kulvarlarda 11. kez hat-trick yapan Harry Kane, Premier Lig'de 2017 yılı içinde attığı 36 golle Alan Shearer'ın rekorunu egale etti.
Bu skorun ardından Tottenham puanını 34 yaparken, Burnley ise 3 maç sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham evinde Suthampon ile karşılaşacakken, Burnley ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın