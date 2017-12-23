nda kazanan, 3-0'lık skorla Tottenham oldu.'in 19. haftasındaki mücadele, Turf Moor Stadı'nda oynandı.Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 7. dakikada penaltıdan olmak üzere 69. ve 79. dakikalardaki golleriyle birlikte hat-trick yapan'den geldi. Yıl içinde tüm kulvarlarda 11. kez hat-trick yapan Harry Kane, Premier Lig'de 2017 yılı içinde attığı 36 golle Alan Shearer'ın rekorunu egale etti.Bu skorun ardından Tottenham puanını 34 yaparken, Burnley ise 3 maç sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham evinde Suthampon ile karşılaşacakken, Burnley ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.