Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Tottenham oldu.PSV Eindhoven, 2. dakikada Luuk de Jong'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Tottenham bu gole 78'de Harry Kane ile cevap verdi. İkinci yarıda kontrolü tamamen elinde bulunduran Tottenham, 88'da yine Harry Kane ile golü buldu ve skoru 2-1 yapan İngiliz kulübü, maçı kazanmayı başardı.Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti, PSV Eindhoven 1 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Tottenham, Inter'i ağırlayacak. PSV Eindhoven'in Hollanda'da rakibi Barcelona olacak.