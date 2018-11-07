Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Tottenham oldu.
PSV Eindhoven, 2. dakikada Luuk de Jong'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Tottenham bu gole 78'de Harry Kane ile cevap verdi. İkinci yarıda kontrolü tamamen elinde bulunduran Tottenham, 88'da yine Harry Kane ile golü buldu ve skoru 2-1 yapan İngiliz kulübü, maçı kazanmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti, PSV Eindhoven 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Tottenham, Inter'i ağırlayacak. PSV Eindhoven'in Hollanda'da rakibi Barcelona olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
PSV Eindhoven, 2. dakikada Luuk de Jong'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Tottenham bu gole 78'de Harry Kane ile cevap verdi. İkinci yarıda kontrolü tamamen elinde bulunduran Tottenham, 88'da yine Harry Kane ile golü buldu ve skoru 2-1 yapan İngiliz kulübü, maçı kazanmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti, PSV Eindhoven 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Tottenham, Inter'i ağırlayacak. PSV Eindhoven'in Hollanda'da rakibi Barcelona olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın