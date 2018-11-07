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Harry Kane, Tottenham'ı ipten aldı!

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında erken bir dakikada geriye düşen Tottenham, öldü öldü dirildi ama Haryy Kane ile maçı kazanmayı bildi.

Kaynak: Sporx.com
Harry Kane, Tottenham'ı ipten aldı!
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07 Kasım 2018 00:58
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Tottenham oldu.

PSV Eindhoven, 2. dakikada Luuk de Jong'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Tottenham bu gole 78'de Harry Kane ile cevap verdi. İkinci yarıda kontrolü tamamen elinde bulunduran Tottenham, 88'da yine Harry Kane ile golü buldu ve skoru 2-1 yapan İngiliz kulübü, maçı kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti, PSV Eindhoven 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Tottenham, Inter'i ağırlayacak. PSV Eindhoven'in Hollanda'da rakibi Barcelona olacak.

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