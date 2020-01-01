Harry Kane: 'Takım kazansın yeter'

İngiltere'nin EURO 2020'de Almanya'yıu 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta ikinci golü atan Harry Kane açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Hary Kane "İnanılmaz bir maç oldu. Bu golleri uzun zamandır bekliyorduk. Üzerimizde baskı vardı. Yine bir maçı gol yemeden bitirdik, bu büyük başarı. Şimdi tadını çıkaracağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.



İngiliz golcü ayrıca "Almanya'ya pres yaptık, böyle başladık. Farklı oyunlar oynayabiliyoruz. Gol atabilmek çok önemli, bazen atamayabilirsiniz ama takım kazansın yeter. Ayağıma şans gelmesini bekledim ve attım. İngiltere için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." açıklamasını yaptı.



