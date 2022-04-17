Harry Kane: 'Son'u eşimden çok görüyorum'

Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu Harry Kane, hücum hattındaki partneri Heung Min Son ile olan yakın ilişkisini esprili bir şekilde değerlendirdi.



Fransız basınına konuşan Harry Kane, "Eşim, Heung Min Son'u kıskanıyor olabilir. Pek bir şey söylemiyor ancak bir sorun çıkarsa şaşırmam. Açıkçası Son ile eşimden daha fazla vakit geçiriyorum diyebilirim. Şaka bir yana Son ile çok iyi bir ilişkim var, bunu saha içinde de görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Harry Kane, bu sezon ligde Tottenham formasıyla 12 gol 8 asist kaydederken Heung Min Son 17 gol 6 asistlik katkı yaptı.





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