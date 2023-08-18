Harry Kane sezonu gol ve asistle açtı

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu.
Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Bayern 4-0 kazanarak 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Maçın ilk golü 3. dakikada Sane'den gelirken asist iste yeni transfer Harry Kane'den geldi. 9. dakikada Fullkurk'un golü VAR'da iptal edilirken Harry Kane 75'te sahneye çıkarak ilk golünü kaydetti. 90'da Sane farkı üçe çıkarırken son sözü ise 90+5'te genç yıldız Mathys Tel söyledi ve mücadele 4-0'lık skorla tamamlandı.
Bayern Münih önümüzdeki hafta evinde Augsburg'u ağırlarken Werder Bremen ise Freiburg deplasmanına konuk olacak.
Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Bayern 4-0 kazanarak 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Maçın ilk golü 3. dakikada Sane'den gelirken asist iste yeni transfer Harry Kane'den geldi. 9. dakikada Fullkurk'un golü VAR'da iptal edilirken Harry Kane 75'te sahneye çıkarak ilk golünü kaydetti. 90'da Sane farkı üçe çıkarırken son sözü ise 90+5'te genç yıldız Mathys Tel söyledi ve mücadele 4-0'lık skorla tamamlandı.
Bayern Münih önümüzdeki hafta evinde Augsburg'u ağırlarken Werder Bremen ise Freiburg deplasmanına konuk olacak.