Harry Kane sezonu gol ve asistle açtı

Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Bayern, Werder Bremen'i deplasmanda 4-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane sezonu gol ve asistle açtı
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18 Ağustos 2023 23:30
Almanya Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu.

Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Bayern 4-0 kazanarak 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Maçın ilk golü 3. dakikada Sane'den gelirken asist iste yeni transfer Harry Kane'den geldi. 9. dakikada Fullkurk'un golü VAR'da iptal edilirken Harry Kane 75'te sahneye çıkarak ilk golünü kaydetti. 90'da Sane farkı üçe çıkarırken son sözü ise 90+5'te genç yıldız Mathys Tel söyledi ve mücadele 4-0'lık skorla tamamlandı.

Bayern Münih önümüzdeki hafta evinde Augsburg'u ağırlarken Werder Bremen ise Freiburg deplasmanına konuk olacak.

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