Harry Kane şapkadan tavşan çıkardı!

İngiltere'nin Ukrayna'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmaya Harry Kane performansıyla damga vurdu.



İki gol attığı mücadelenin yıldızı olan 27 yaşındaki santrfor, Avrupa Şampiyonası'nda geç form tutmasıyla dikkat çekti. Hırvatistan, Çekya ve İskoçya'nın önünde lider bitirdikleri grupta golle buluşamayan Kane, Almanya maçında siftah yapmasının ardından çeyrek finalde iki kez fileleri havalandırdı.



Ukrayna galibiyetiyle İngilizlerin, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk umutları iyice artarken, takımın başarısı için performansı çok önemli olan yıldız futbolcunun kendini bulması bir o kadar sevinç yarattı. Turnuvada şimdiye kadar bir maçta iki golden fazla atmışlığı bulunmayan takımı onu devreye girmesiyle hücumda adeta coştu ve rakip kaleye dört gol birden gönderdi.



İngiltere'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Harry Kane, EURO 2020'ye tutuk başlamasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere sahada yanıt verdi. Tecrübeli forvet kendisi için de bu turnuvada bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Formasını giydiği kulüplerde bugüne kadar hiç şampiyonluk yaşayamayan Harry Kane, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı aynı zamanda ilk kaldıracağı büyük kupa için de uygun ortam olarak görüyor. Kulüp kariyerinin geri kalanında da şampiyonluk yaşamama ihtimali az olmayan Tottenhamlı oyuncu, en önemli fırsatı milli kulvarda yakalamış durumda.



Kane turnuvada yarı final maçları ve finalin Londra'da oynanacak olmasıyla kariyerinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak bireysel olarak da zirveye çıkmayı hedefliyor. Gol sayısını üçe yükselten İngiliz yıldız, beşer gollü Ronaldo ve Schick'in turnuvayı tamamlamış olmaları nedeniyle gol krallığı yarışında da iddialı bir duruma geldi. Yıldız oyunu rakiplerini geçerek altın ayakkabıya ulaşmanın da hesaplarını yapıyor.



