Harry Kane resmen Bayern Münih'te!

Alman devi Bayern Münih, uzun uğraşlar sonucunda Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı.



Bavyera ekibi, İngiliz yıldız golcü Harry Kane'i transfer ettiğini açıkladı.



Bu transfer için Tottenham Hotspur'a 100+20 milyon bonservis ödeneceği belirtilirken yıldız golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



''ÇOK MUTLUYUM''



Harry Kane transferi sonrası yaptığı açıklamada "Artık FC Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.



