Harry Kane resmen Bayern Münih'te!

Bayern Münih, Tottenham forması giyen Harry Kane'i 100+20 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bayern.de
Abone Ol
Harry Kane resmen Bayern Münih'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2023 11:16
Alman devi Bayern Münih, uzun uğraşlar sonucunda Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı.

Bavyera ekibi, İngiliz yıldız golcü Harry Kane'i transfer ettiğini açıkladı. 

Bu transfer için Tottenham Hotspur'a 100+20 milyon bonservis ödeneceği belirtilirken yıldız golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

''ÇOK MUTLUYUM''

Harry Kane transferi sonrası yaptığı açıklamada "Artık FC Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery