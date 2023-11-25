Harry Kane rekor kırdı! Bayern tek golle kazandı!

Bundesliga 12. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Köln ile karşılaştı.



Köln ev sahipliğinde oynanan maçı Bayern 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Harry Kane attı.



HARRY KANE REKOR KIRDI



Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.



Öte yandan Bayern Münih bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atamadı.



BAYERN MÜNİH DEĞİŞİKLİK YAPMADI



Ligin dibine demir atan Köln, maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Bayern Münih maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.



Alınan bu sonucun ardından Bayern, puanını 32'ye çıkardı. Köln ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Köln, Darmstadt'a konuk olacak. Bayern Münih ise Union Berlin'i ağırlayacak.





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