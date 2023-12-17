Harry Kane rekor kırdı, Bayern rahat kazandı

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih evinde Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane rekor kırdı, Bayern rahat kazandı
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17 Aralık 2023 23:26
Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih evinde Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-0 kazanırken goller; 2 ve 55. dakikalarda Harry Kne, 63. dakikada ise Kim Min-Jae'den geldi.

Bayern'in golcüsü Harry Kane, Bayern Münih formasıyla çıktığı ilk 14 Bundesliga maçında 20 gole ulaştı ve bu alanda rekora imza attı. Kim Min-Jae ise Bayern Münih formasıyla ilk golünü Stuttgart ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 35 puana ulaşırken, Stuttgart 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Stuttgart sahasında Augsburg'u konuk edecek.

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