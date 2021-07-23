Harry Kane Manchester City'e tarihi imzaya yaklaşıyor

Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı yaklaşık 185 milyon euroluk teklifi kabul etti. City, Kane'i de ikna ederse son yılların en büyük imzalarından biri atılmış olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Harry Kane Manchester City'e tarihi imzaya yaklaşıyor
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23 Temmuz 2021 09:41
İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane için Manchester City'nin yaptığı astronomik teklifin kabul edildiği belirtiliyor.

İngiliz The Sun'un haberine göre Manchester City'nin yaptığı yaklaşık 186 milyon euroluk transfer teklifinin Tottenham Başkanı Daniel Levy tarafından kabul edildiği belirtildi. Uzun süredir konuşulan transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin Kane'e haftalık 400 bin poundluk maaş önerdiği ve bu rakamın Premier Lig rekoru olacağı kaydedildi.

Daha önce Tottenham cephesi, Harry Kane'i satmayı düşünmediğini ancak önerilen rakamın ve Kane'in de yeni bir maceraya sıcak bakmasının kararların değişmesine sebep olduğu belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig'deki transfer rekoru, daha önce Paul Pogba'nın Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euroluk transferi ile kırılmıştı.


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