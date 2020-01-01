Harry Kane: 'İtalya'ya karşı daha zor olacak'

İngiltere'nin Danimarka'yı uzatmalarda 2-1 yenerek EURO 2020'de finale yükseldiği maçın ardından Harry Kane açıklamalarda bulundu.



Maçın adamı seçilen golcü oyuncu, "Gerçekten inanılmaz bir başarı. Danimarka'yı da kutlamamız lazım, bizim için işleri zorlaştırdılar." ifadelerini kullandı.



Penaltıyla ilgili görüşleri sorulan tecrübeli futbolcu, "Schmeichel iyi penaltı kurtaran bir kaleci, kolay bir gol olmadı. Tamamladığım için mutluyum." dedi.



Finalle ilgili de konuşan Kane, "İtalya'ya karşı daha zor olacak ancak bu kupayı evimize götürmek istiyoruz" diye konuştu.



