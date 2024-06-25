Harry Kane: ''Hedefimiz liderlikti''

İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, EURO 2024'te 0-0 berabere biten Slovenya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Harry Kane liderlik hedefleri olduğunu söyleyerek,

"Turnuva başlamadan önce hedefimiz buydu. Grup birincisi olmak ve kaderimizi elimize almak. Diğer maçlara göre çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sonunu getiremedik ama bir sonraki maç için sabırsızlanıyoruz.'' dedi.

Maçı değerlendiren yıldız isim, ''Bazı yarı şanslar yarattık ve belki daha iyisini yapabileceğimiz pozisyonlar da vardı. Bence oyuna giren çocuklar gerçekten iyi iş çıkardılar ve enerjiyi yüksek tuttular ve ihtiyacımız olan da buydu. Herkesin katkısına ihtiyacımız var ve şu ana kadar bunu yaptık. Bu tür maçlar zordur. Daha önce de buradaydık ve eleme maçlarına çıktığımızda daha da güçlendik.'' ifadelerini kullandı.

Harry Kane son olarak, ''Bu turnuvadaki tüm maçlar zor. Önümüzde zorlu bir mücadele olacak ve biz de zorlamaya devam etmek için yeterli yeteneğe sahibiz." yorumunu yaptı.