Harry Kane: 'Hayatım boyunca unutmayacağım'

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki Fransa maçında kaçırdığı penaltı ile ilgili konuştu.



İngiliz golcü yaptığı açıklamada, "Muhtemelen hayatım boyunca hep hatırlayacağım ama bu futbolunda içinde olan bir durum. Sonsuza kadar peşimi bırakmayacak ancak bu durum beni kupalara daha da aç hale getirdi" dedi.



Fransa, Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1'lik skorla elemişti. Mücadelede Kane, ilk penaltıyı gole çevirirken, ikincisinden yararlanamamıştı.





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