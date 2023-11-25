Harry Kane'e benzeyen hırsız gündem oldu!

Harry Kane'in, Londra'da hırsızlık suçundan aranan faile çok benzemesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane'e benzeyen hırsız gündem oldu!
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25 Kasım 2023 16:43
Ekim ayının sonunda Londra'nın batısında, Thames Nehri kıyısındaki zengin Richmond bölgesinde bekâr bir kadının evi soyuldu.

Polis, görsel olarak Harry Kane'e benzeyen robot bir resim paylaştı.

Resimdeki ilginç benzerlikler vatandaşların şaşırmasına yol açtı. Soyguncunun kafa yapısı, burun, sakal ve göz çevresi İngiliz golcüyü andırıyor. Ayrıca saç rengi de Harry Kane'in saç rengiyle aynı.

Polisin bu görseli paylaşması üzerine vatandaşlar gönderinin altına birçok yorum bıraktı.

Bir kullanıcı, esprili bir dille sosyal medyada, "Harry Kane'in Münih'e taşındığını sanıyordum?" yorumunda bulundu.

İŞTE O GÖRSEL



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