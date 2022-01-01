Harry Kane'den tarihi gol!
Harry Kane, Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.
İngiltere, EURO2024 yarı final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
İngiltere'de kaptan Harry Kane, VAR kontrolü sonrası verilen penaltıda 18. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Golcü yıldız, penaltı golüyle Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. [7 Gol]
İngiltere'de kaptan Harry Kane, VAR kontrolü sonrası verilen penaltıda 18. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Golcü yıldız, penaltı golüyle Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. [7 Gol]
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1