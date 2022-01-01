Harry Kane'den tarihi gol!

İngiltere, EURO2024 yarı final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.



İngiltere'de kaptan Harry Kane, VAR kontrolü sonrası verilen penaltıda 18. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.



Golcü yıldız, penaltı golüyle Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. [7 Gol]



