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Harry Kane'den İngiltere için kupa itirafı

İngiltere kaptanı Harry Kane, kariyerini ülkesi adına kupa almadan bitirirse kendisini başarısız sayacağını söyledi.

Harry Kane'den İngiltere için kupa itirafı
İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, kariyerini bitirmeden ülkesi adına kupa alamazsa kendisini başarısız sayacağını söyledi.

Kane verdiği röportajda ülkesi adına kupa kaldırma hayali kurduğunu belirterek, "Umarım annem yaşını söylediğim için bana kızmaz ama 1966'da doğdu. Babam ise 1964'te doğdu yani İngiltere Dünya Kupası aldığında 2 yaşındaydı. Bu kadar uzun süre geçti ve bizim artık kupa almamız gerekiyor" diye konuştu.

Kariyeri bitene kadar İngiltere adına kupa sevinci yaşamak istediğini söyleyen Kane, "Kariyerim bitene kadar İngiltere adına kupa alamazsam bunu başarısızlık olarak değerlendiririm. Takım olarak hala gelişmeye açığız ve hedefimiz hep kupa kazanmak olacak" sözlerini kullandı.

İngiltere tarihi boyunca tek kupasını 1966'da Dünya Kupası'nı kazanarak elde etmişti. 27 yaşındaki Harry Kane ise altyapısından yetiştiği Tottenham'da 3 kez Premier Lig gol krallığı yaşamasına rağmen kupa kazanma sevinci yaşayamadı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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