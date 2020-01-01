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Harry Kane: "Daha iyisini yapabilrdik"

Harry Kane, İskoçya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Harry Kane: 'Daha iyisini yapabilrdik'
İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, 0-0 biten İskoçya karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Golcü oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sonuç normal. İskoçya'ya karşı beraberlik almak adil bir durum, iyi savunma yaptılar. Daha iyi olabilirdik" diye konuştu. Üçüncü maçta kazanmaları için yapmaları gerekenleri bildiklerini söyleyen Kane: "En iyi oyunumuzu oynamadık ama bir puan daha alarak bir adım daha attık. Birkaç gün sonraki maçta toparlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon 23 gol atan Harry Kane, turnuvadaki ilk iki maçta gol atamamıştı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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