X

Harry Kane: "Bu takımı övün!"

İngiltere'nin yıldızı Harry Kane, Senegal'i 3-0 yendikleri 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eleme turu maçı sonrası konuştu.

Harry Kane: 'Bu takımı övün!'
İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, Senegal'i 3-0 yenerek FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Harry Kane'in sözleri:

"Elbette kazanmak çok zordu. Eleme maçları asla kolay değildir. Turnuva boyunca çok olgun bir futbol oynadık. Senegal gibi çok iyi bir takıma karşı 3-0 kazandık. Takımı övmek gerekiyor. Motivasyon üst düzeydeydi."

"FORM DURUMUMUZ İYİ"

"İyi kanat oyuncularımız var. İyi orta sahalarımız var. Sağlam bir savunmamız var. Arka arkaya 3 maçta da gol yemedik. Gerçekten iyi bir form durumundayız."

"TOP AYAĞIMA İYİ OTURDU"

"Attığım golde düşünmek ve açımı ayarlamak için zamanım vardı. Top ayağıma iyi oturdu. Paslar ve bağlantılar mükemmeldi. Daha önce gol atmam gerekiyordu ama bugün attığım için mutluyum."

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Harry Kane:
Harry Kane: "Bu takımı övün!"
Phil Foden:
Phil Foden: "Şimdi hedef Fransa!"
İngiltere 3 attı, turu aldı!
İngiltere 3 attı, turu aldı!
Michniewicz:
Michniewicz: "Bizi Mbappe bitirdi!"
Kylian Mbappe:
Kylian Mbappe: "Tek başarı, kazanmak!"