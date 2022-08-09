Harry Kane: 'Bu takımı övün!'

İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, Senegal'i 3-0 yenerek FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Harry Kane'in sözleri:



"Elbette kazanmak çok zordu. Eleme maçları asla kolay değildir. Turnuva boyunca çok olgun bir futbol oynadık. Senegal gibi çok iyi bir takıma karşı 3-0 kazandık. Takımı övmek gerekiyor. Motivasyon üst düzeydeydi."



"FORM DURUMUMUZ İYİ"



"İyi kanat oyuncularımız var. İyi orta sahalarımız var. Sağlam bir savunmamız var. Arka arkaya 3 maçta da gol yemedik. Gerçekten iyi bir form durumundayız."



"TOP AYAĞIMA İYİ OTURDU"



"Attığım golde düşünmek ve açımı ayarlamak için zamanım vardı. Top ayağıma iyi oturdu. Paslar ve bağlantılar mükemmeldi. Daha önce gol atmam gerekiyordu ama bugün attığım için mutluyum."



