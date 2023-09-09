Harry Kane: 'Bayern'de galibiyet bile yetmiyor'

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Harry Kane, kulübün kazanma alışkanlığına dair konuştu.



"TOTTENHAM'DA SORUN DEĞİLDİ"



Tottenham'daki günlerinden örnek veren Kane, "Tottenham'da sürekli kazanmaktan bahsediyorduk ama birkaç maç üst üste kazanamasak bile bu büyük bir sorun değildi." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK KULÜP BÖYLE OLUR"



Bayern Münih'te çok daha farklı bir yapı olduğunu söyleyen yıldız isim, "Bayern Münih'te her maçı kazanmanız gerekiyor. Sezonun ilk iki maçında 3-1 ve 4-0 kazandığımız maçlardan sonra insaNlar oyundan memnun değildi. Büyük kulüp böyle oluyor." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih'in 100 milyon euro'ya transfer ettiği 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 3 gol 1 asist kaydetti.



