Harry Kane: 'Başkan beni 100 milyona satar'

Tottenham'ın süperstarı Harry Kane, ayrılmak istediğini açıkladı.



Sky Sports'ta Gary Neville'ın programına konuk olan Harry Kane, "Başkanla kesinlikle bir konuşmam yapmamız lazım. Şu an bir karar vermeliyiz. Ben Başkan Dany Levy ile dürüst bir ilişkimiz olduğuna inanıyorum. Umarım, önümüzdei günlerde yapacağımız konuşmada her ikimiz de dürüst kalabiliriz." ifadelerini kullandı.



"BENİ 100 MİLYON POUNDA SATAR"



Gary Neville'ın transferiyle ilgili sorduğu soruya Kane, "Bilmiyorum. Bence Dany Levy beni satmayı düşünür. 'Onu bu yaz 100 milyon pound alabilirsem satarım, neden olmasın. 2-3 yıl sonra Harry Kane için böyle bir bonservis geliri elde edemem' diyebilir. Bence böyle düşünüyordur." cevabını verdi.



"BÜYÜK MAÇLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"



"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." diyen İngiliz golcü, "Çaresizce bunun için yanıp tutuşuyorum diyemem. Ancak, en büyük maçlarda oynamak istiyorum. Bunu daha önce de söyledim. 'Kariyerim boyunca Tottenham için oynayacağım' demedim hiçbir zaman. Ancak 'Tottenham'dan kesin olarak ayrılmak istiyorum' da demedim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



