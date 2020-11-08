Harry Kane, 27 yaşında efsane oldu!

Tottenham'ın İngiliz forveti Harry Kane, henüz 27 yaşında olmasına rağmen şimdiden efsane forvetler arasına girdi.



Hafta içindeki Avrupa Ligi maçındaki golüyle 300. maçında 200 gol sınırını aşan forvet, kariyeri boyunca birçok farklı şekilde gol kaydederek ne kadar komple bir oyuncu olduğunu gösterdi.



121'İ SAĞ AYAK



Attığı gollerin 121'inde sağ ayağını kullanan Kane, 44'ünde ise sol ayağını kullandı. Kafa toplarında da etkili olan oyuncu, gollerinin 34'ünü kafayla kaydetti.



TOTTENHAM REKORLARINI KIRDI



27 yaşındaki forvet, şimdiden Tottenham formasıyla Avrupa'da en çok gol kaydeden oyuncu olmayı başardı. Kane'in gollerinin 20'si Şampiyonlar Ligi'nde 11'i ise Avrupa Ligi'nde geldi.



Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho oyuncusu için; "Rakamlar onun bu külübün efsanesi olduğunu gösteriyor." dedi.



An itibariyle Premier Lig'in en golcü 10. oyuncusu olan Kane'in kariyeri bittiğinde, daha üst sıralarda olması sürpriz olmayacak.



