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Harris'e göre Nets, 'mevkisiz' basketbol oynayabilir

Brooklyn Nets guardı Joe Harris, Nets'in gelecek sezon daha 'mevkisiz' bir basketbol oynayacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Joe Harris, Nets'in gelecek sezon daha 'mevkisiz' bir basketbol oynayacağına inandığını söyledi.

Harris, 2020-21 sezonu öncesinde Nets ile ilgili beklentilerini Nets Wire'a anlattı:

"Takımdaki adamların özel olarak rolleri ve (koç Steve Nash'in) bunu nasıl öngördüğüyle ilgili henüz derin bir yaklaşım yapmadık. Bence herkesi ekip olarak buraya getirdiğimizde, muhtemelen tartışılan konulardan biri olacaktır."

Harris, Nets'in modern ve mevkisiz bir yaklaşımı kullanacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk için yarışması beklenen Nets ile Harris, 72 milyon dolar değerinde yeni, dört yıllık bir sözleşme yapmıştı.


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